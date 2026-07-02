„Кошница с грижа” вече функционира в магазинната мрежа, но това не е по-различна практика от съществуващата – а именно, веригите да представят атрактивни предложения на рафтовете. Всички задълбочени анализи на КЗК показват, че пазарът и конкуренцията работят и ако има ръст на цените, това не се дължи на политики от страна на веригите, защото те не са променили печалбата си. Това каза в студиото на "Пресечна точка" изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

Експертът подчерта, че решението с цените трябва да се търси не в санкционните режими и административни мерки, а в конкуренцията. Подобни политики, като „Кошница с грижа” не могат да доведат до трайни резултати, допълни той.

Николай Вълканов: Справедливата цена е пазарната

По негови думи трябва да се стимулира предприемачеството, конкуренцията, труда, за да може да растат доходите.

Вълканов каза още, че тази година през зимата зеленчуците са били с по-високи цени от миналата. Това се дължи основно заради повишените разходи за труд, допълни той.

Николай Вълканов: Мерките, предложени от държавата за овладяване на цените, са контрапродуктивни

Експертът коментира, че в много категории храни цените не са се променили след приемането на единната валута.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова