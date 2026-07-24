След окончателното приемане на Бюджет 2026 днес последваха реакции от страна на опозицията.

От "Продължаваме промяната" заявиха, че искат Илияна Йотова да наложи вето върху план-сметката на държавата.

"Приетият бюджет е погром над българските граждани и бизнес и подарък за олигархията. Текстовете съдържат няколко противоконституционни разпоредби. Липсват текстове за детската болница", заяви лидерът на ПП Асен Василев. "За първи имаме партия, която отказа текстове за детската болница. Текстовете за изграждане и ремонт на църкви и джамии също за първи път не присъстват пак зарада "Прогресивна България", подчерта той.

Василев отбеляза, че за пръв път не присъстват и текстовете на общинските проекти. "Един министър еднолично ще се разпорежда с общините и ще решава коя община колко ще получи", поясни депутатът.

Василев беше категоричен, че това е "подмяна на управленския мандат на българските граждани". "Оттук нататък става ясно че това правителство работи за олигархията". "Призоваваме Илияна Йотова да наложи вето на трите закона. И пускаме петиция - всички български граждани да се подпишат "против". Всички, които подпишат, ще приложим към иска ето за вето", беше категоричен лидерът на ПП.

От „Демократична България” заявиха, че „гласуването на бюджета е показало, че няма пилот в самолета, няма план за реформи и управленска програма”. Според Мартин Димитров това поставя България в сериозна криза и затова настояват за такъв план за реформи.

Димитров беше категоричен, че дефицитът трябва да бъде под 3%. Той отбеляза, че стоте дни на Румен Радев са приключили.

Ивайло Мирчев подчерта, че е нормално от „Продължаваме промяната” да искат Йотова да наложи вето и очакват действия от нейна страна. Мирчев беше категоричен, че бюджетът е вреден за страната и е път към дългова спирала.

От „Възраждане” бяха категорични, че бюджетът ни е върнал във „времената на ГЕРБ, в който се замразяват всякакви социални плащания, а основната тежест понасят майките, пенсионерите и децата”. Цончо Ганев заяви, че сега отново имаме 20 млрд. лева нов дълг. Той отбеляза, че новият кабинет и депутатите са приели декапитализацията на държавните предприятия.

По негови думи освен тежки заеми в бюджета има липса на желание за реформи. Той беше категоричен, че са нужни мащабни реформи, включително и засягащи частните болници. Ганев посочи, че е необходимо да отпаднат задължителните доброволни осигуровки за частните фондове.

„За сметна на всичко това продължаваме да купуваме чуждо оръжие. Има заложени 140 млн. лева за транспортирането на F-16 до България. Заложени са 140 млн. за удълбочаване на пристанище Варна с военна цел, за да може да влизат големи натовски кораби”, подчерта депутатът. Той беше категоричен, че българската икономика се съсипва.