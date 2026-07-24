Има три положителни неща в бюджета и те са: това, че не се увеличават данъчните ставки, отмяната на автоматизмите и преминаването към лично участие на държавните служители в осигуряването. Това заяви в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Според него отрицателните страни са това, че дългът се повишава, както и пропускането на някои социални мерки.

„Като цяло ни удовлетворява сериозният и ангажиран подход на депутатите, както от управляващата партия, така и от опозицията – над 70 предложения разгледаха, а това е добър индикатор за сериозността на подхода”, коментира Симеонов.

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Според Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ „Подкрепа“, добрата новина е това, че ще имаме бюджет, както и, че минималните осигурителни прагове ще бъдат „пипнати по длъжности и икономически дейности”, което ще допринесе донякъде за повече приходи и повече изсветляване на доходите на работещите.

„От друга гледна точка се намираме в една ситуация, в която имаме една хубава инфлация, тя продължава да расте, цените на петрола пак тръгнаха нагоре и в същото време замразихме всичко свързано с хората – майчинство, социални помощи, осигурителни обещания за безработица, заплати и накрая замразихме и минималната работна заплата”, коментира Кацарчев.

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Според Цветан Симеонов хубавото на този бюджет е, че е за по-малко от 6 месеца. „Приходите са подценени, а разходите са надценени. Това е стара чиновническа практика – да се залагат цифри, които после лесно да бъдат подобрени”, смята той.

По думите му голямата слабост на бюджета е, че се увеличават средствата за сектори, в които не са предвидени реформи. „Говорим за здравеопазване, за образование, за култура. Има още нещо обезпокоително и това е отстъплението от обещанието да се намалят заплатите в държавни публични предприятия, които надвишават тези на най-висшите представители на държавните институции”, каза Симеонов.

Атанас Кацарчев коментира още, че по отношение на минималната работна заплата държавата е абдикирала. „В момента статистиката отчита 12% работещи бедни, това са около 360 хил. души. Като замразим тази заплата, тяхното число ще расте. Как ще оцеляват тези хора, по какъв начин?”, попита той.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова