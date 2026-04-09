Председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков описа ефекта на конфликта в Близкия изток върху авиационния сектор като катастрофален. Пред NOVA NEWS той посочи, че непредсказуемостта, вдигането на цените на горивата с почти 100% и намаляването на запасите от гориво водят до намаляване на печалбите на авиокомпаниите и съкращаване на полетите.

"В същото време дори наново да стартират доставките, поне 3 до 6 месеца не можем да се оправим, защото има унищожени рафинерии", каза още Иванджиков. Експертът отбеляза, че страни като Китай и Тайланд са спрели износа си на самолетно гориво и предупреди пътниците, които ще пътуват с нискотарифни авиокомпании, да бъдат готови за евентуално отменяне на полетите.

Ескалацията в Близкия изток: Има ли реален риск за българската икономика и цените на горивата

Асоциацията на българската авиационна индустрия е изпратила писмо до Министерския съвет с покана за диалог. Идеята е да се търси решение и помощ, за да се намалят последствията върху българския авиобизнес. Иванджиков прогнозира покачване на цените на билетите, анулиране на полети и намаляване на работни места. "Печалбите на авиокомпаниите се базират на много малки проценти. При една такава криза те се стопяват много бързо", допълни той.

Експертът смята, че през следващите месеци авиационният бранш и пътниците трябва да са много внимателни в планирането и пътуванията си. "Тези временни примирия са несигурни и виждаме, че нито кораб не смее да премине понякога (през Ормузкия проток)", допълни той.

Редактор: Кирил Нинов