Правителството отпуска 18 млн. евро за подкрепа на автобусните превозвачи по междуселищните линии. Това обяви транспортният министър Корман Исмаилов след заседание на Министерски съвет.

По думите му мярката е резултат от продължаващия диалог между държавата и представителите на транспортния бранш. Преди около десет дни вече бяха приети мерки за субсидиране на обществения транспорт в големите общини, а сега помощта се разширява и към автобусните линии между населените места.

Корман Исмаилов посочи, че средствата ще бъдат насочени към общините, които възлагат транспортните услуги по автобусните линии от утвърдените транспортни схеми. Разпределението ще се извършва според актуалните данни за планирания пробег на автобусите през тази година.

От обхвата на мярката обаче се изключват нерентабилните линии до малките населени места, тъй като те и сега се субсидират ежегодно от държавата. По този начин ще бъде избегнато двойното финансиране.

Според министъра основната цел е да не се допусне закриване на маршрути и рязко увеличение на цените на билетите и абонаментните карти. За да бъде избегнато спекулативно поскъпване, ще бъде въведен специален механизъм за наблюдение на цените.

„Всеки превозвач има право да коригира цените си, но ако увеличението е необосновано, размерът на държавната помощ ще бъде намален“, заяви Корман Исмаилов. Той подчерта, че свръхкомпенсирането е забранено и от европейското законодателство.

По думите му чрез тази мярка правителството цели да гарантира, че транспортът между населените места няма да бъде прекъсван, няма да има поскъпване за крайните потребители и няма да се стига до съкращения на автобусни шофьори, при положение че секторът и сега изпитва сериозен недостиг на кадри.

Министърът отбеляза, че от автобусните линии най-силно зависят децата, учениците, студентите, пенсионерите и хората с увреждания или намалена работоспособност. Според него финансовата подкрепа ще даде по-голяма стабилност на превозвачите и ще гарантира по-добра свързаност между регионите в страната.

Освен помощта за автобусните превозвачи, кабинетът е одобрил и допълнителни средства за безплатния транспорт на деца и ученици. По предложение на образователния министър Сергей Игнатов и с подкрепата на Министерство на финансите ще бъдат изплатени над 2,4 млн. евро за компенсиране на увеличените цени на горивата.

Средствата ще покриват периода от 1 март до 30 юни 2026 г. и ще бъдат използвани от общините за ежедневния превоз на деца и ученици от населени места, в които няма детска градина или училище, до най-близкото населено място, където те могат да посещават учебни занятия.

Финансовият министър Георги Клисурски заяви, че най-важната новина за икономиката идва от постигнатото двуседмично примирие между Съединени американски щати и Иран. По думите му международните цени на петрола вече започват да се понижават, като спадът е между 15 и 20 процента.

Според Георги Клисурски това трябва да доведе до намаляване на цените на горивата и по бензиностанциите в страната в обозримо бъдеще. Той подчерта, че деескалацията на конфликта в Близкия изток е най-сигурният начин за ограничаване на ценовия шок, който транспортният сектор и потребителите изпитват през последните седмици.

Въпреки очакваното поевтиняване на горивата, правителството ще продължи да подпомага транспортния бранш. Министърът припомни, че кабинетът вече е осигурил до 18 млн. евро за междуселищния автобусен транспорт, като помощта е насочена основно към линии в малки общини, планински и труднодостъпни райони.

„Става дума най-вече за междуселски линии в по-малки населени места, които са особено важни за хората там и които трябва да бъдат запазени“, посочи Георги Клисурски.

Освен това кабинетът отпуска и близо 2,5 млн. евро за училищните автобуси, за да бъдат компенсирани по-високите разходи за гориво. Средствата ще позволят на общините да продължат да осигуряват превоз на деца и ученици до училищата и детските градини.

По думите на министъра това са само част от шестте основни мерки, които правителството подготвя за транспортния сектор. Сред вече активираните е и отлагането на увеличението на тол таксите, което трябваше да влезе в сила от 1 април.

Георги Клисурски изчисли, че с отлагането на по-високите такси в транспортния бранш ще останат около 30 млн. евро. Мярката е насочена най-вече към малките фирми и превозвачите, които използват превозни средства с по-ниска екологична категория.

Най-голямата планирана подкрепа обаче е държавната помощ за транспортния сектор в размер на 50 млн. евро, която България вече е нотифицирала пред Европейска комисия.

„Независимо от развитието на ситуацията, ще продължим да предприемаме адекватни и съразмерни действия, насочени към секторите и хората, които имат най-голяма нужда от подкрепа“, заяви Георги Клисурски.

Той поясни, че НАП, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията работят заедно, за да наблюдават конкурентното поведение на бензиностанциите и да предотвратяват прекомерни увеличения на маржовете. Според него, усилията на КЗК са насочени предимно към търговията с горива на едро, докато НАП и КЗП следят детайлно крайната цена за потребителите. „НАП вече е проверила над 1000 бензиностанции, като засега няма тенденции за спекулативно увеличение на маржовете. Дори повечето вериги се опитват да намалят своите печалби, за да компенсират увеличението на цените на едро. Контролът ще продължи ежедневно и ще бъде засилен през втората половина на април“, добави той.

Корман Исмаилов обясни, че при отпускането на транспортни субсидии се спазва ясен регламент, гарантиращ приемлива печалба около 5%. Той посочи, че общините и контролните органи ще следят за компаниите, които получават помощите, за да се избегне увеличаване на цените на билетите без основание. В случай на нарушения, субсидиите ще бъдат спрени и възстановени от превозвачите.

Министър Исмаилов уточни, че помощите не са универсални за всички транспортни фирми, а са насочени към онези, които са най-застрашени от фалит заради високите цени на горивата и спецификата на обслужваните линии.

Георги Клисурски подчерта, че въпреки бюджетния дефицит от около 1,5 млрд. евро, пакетът от мерки за транспортния сектор и други подкрепящи сектори е оптимизиран, за да е максимално ефективен, но щадящ за държавните финанси. Общият обем на мерките възлиза на около 125 млн. евро.