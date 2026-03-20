Според Милен Керемедчиев и Николай Василев пазарите реагират по-скоро на „истерия”, отколкото на реален недостиг
България не трябва да бърза с въвеждането на извънредни компенсаторни мерки заради конфликта в Близкия изток, тъй като реална инфлационна вълна у нас в момента няма. Около тази теза се обединиха в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS бившият вицепремиер и бивш министър на икономиката Николай Василев и бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев.
Анализаторите обсъдиха ескалацията на напрежението между Израел, САЩ и Иран, като поставиха акцент върху стратегическите цели на военните действия и икономическото им отражение върху световните пазари и България.
Милен Керемедчиев: Израелските удари слагат край на преговорите между САЩ и Иран
⇒ Целите на ударите в Иран: Икономически натиск срещу режима
Според Милен Керемедчиев действията на Израел са насочени методично към унищожаване на структурата на иранската държава и нейните лидери. Той поясни, че Иран е изключително „газифицирана” страна – 70% от домакинствата и електроцентралите зависят от газ, но държавата изнася основно петрол, а не газ.
„Ударите срещу газовата инфраструктура на Иран не целят спиране на приходите от износ, а създаване на недостиг за местното население. Целта е да се предизвикат бунтове по улиците и смяна на режима чрез вътрешен натиск”, обясни Керемедчиев.
⇒ Инфлацията и цените на горивата
Николай Василев подчерта, че въпреки опасенията, сегашната ситуация не е най-тежката в исторически план. Той припомни, че през 2008 г. цената на петрола е достигнала 147 долара за барел, докато заплатите и пенсиите в България са били четири пъти по-ниски от сегашните.
„В момента инфлацията в България на практика не съществува в мащабите, за които се говори. За януари тя е 0,6%, а за февруари – 0,4%. Това са нива, близки до нулата”, заяви Василев.
⇒ Логистиката в Персийския залив и ролята на САЩ
Керемедчиев посочи, че САЩ активно се опитват да предотвратят блокирането на Ормузкия проток. Той спомена прехвърлянето на десантния кораб „Триполи“ от Япония към региона, който разполага с огромна бойна мощ и авиация.
„САЩ имат категорична стратегия да унищожат възможностите на Иран да минира протока или да използва дронове срещу танкери”, каза той. Същевременно Саудитска Арабия вече активира алтернативни нефтопроводи към Червено море с капацитет от 7 милиона барела на ден, което допълнително успокоява петролния пазар. Василев допълни, че големи икономики като Китай и Южна Корея имат петролни запаси за 7-8 месеца напред, което прави петролната криза малко вероятна в краткосрочен план. По-големият риск остава за природния газ, където Южна Корея например има запаси само за 9 дни.
⇒ България и „Съветът за мир”
Николай Василев заяви, че не вижда никаква външнополитическа полза за страната ни от подобно членство. Милен Керемедчиев допълни, че участието в такива организации често е плод на лични решения, които не отразяват националния консенсус.
Редактор: Мария Барабашка
