Министър-председателят Андрей Гюров свика Съвет по сигурността днес в 13 часа. На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток.

Според властите към този момент няма директна заплаха за България. По думите на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов погледите на службите за сигурност трябва да бъдат насочени към потенциално активиране на терористични клетки. "България не е част и не е страна въобще по провеждането на подобна операция в Иран. Ние няма да привеждаме военните сили в по-висока готовност", заяви той.

Запрянов очаква отговорът на Техеран, който по думите му ще засили ескалацията в района. "Ще трябва да обсъдим въпроси и с евакуацията на български граждани. Ние имаме дипломатически представителства там. Тук имаме на наша територия американски въоръжени сили и в Ново село и на летището. Тези въпроси ще ги обсъдим. Засега няма някаква опасност за нашата територия. От гледна точка на активиране на терористични клетки трябва и другите служби да се произнесат и да следят ситуацията", каза министърът на отбраната.

По думите на Запрянов американските самолети на летището в София не са част от тази операция. Не се очакват и нови сили на НАТО на наша територия.

Властите вече са задействали ситуационния център към Министерството на външните работи.



От своя страна служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че Министреството на вътрешните работи е предприело необходимите мерки за сигурност. По думите му няма информация за опастност за България.

Припомняме, че Външното министерство създаде кризисен щаб, който да следи непрекъснато ситуацията. Не е ясно все още дали и кога ще има евакуация на български граждани в региона.

От Министерския съвет отговориха на критиките на председателят на комисията по отбрана в парламента Христо Гаджев, които той отправи по-рано в пост във Facebook. Те подчертаха, че са поканени само постоянните членове на Съвета по сигурността, а членовете на парламентарно представените партии не са сред тях. Те задължително влизат само в състава на Консултативния съвет по национална сигурност , казват още от "Дондуков" 1.