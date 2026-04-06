Най-малко 10 души бяха убити и още няколко ранени при израелски въздушен удар край училище в ивицата Газа, където са настанени разселени палестинци, предаде „Ройтерс”.

Агенцията отбелязва, че това е поредното нарушение, което застрашава подкрепеното от САЩ крехко споразумение за спиране на огъня в палестинския анклав.

Преди израелския удар няколко палестинци са влезли в сблъсък с членове на подкрепяна от Израел милиция. Медици и местни жители съобщиха, че бойците са атакували училището, което се намира източно от бежанския лагер „Магази”, в опит да отвлекат хора.

Според очевидците в един момент от израелски дронове са били изстреляни 2 ракети, като най-малко 10 души са загинали и още няколко са ранени.

Засега не е ясен точният брой на убитите и ранените цивилни при атаката в най-гъстонаселения квартал в Газа.

