Ирански медии съобщиха, че са били нанесени удари по обекти в иранското газово находище „Южен Парс“. Полуофициалната новинарска агенция „Фарс“ и свързаната с правосъдната система „Мизан“ съобщиха за удара, обвинявайки САЩ и Израел.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че страната му е „нанесла мощен удар по най-голямото нефтохимическо съоръжение в Иран, разположено в Асалуе - централна цел, отговорна за около 50% от нефтохимическото производство на страната“.

Израел е атакувал ядрения обект Фордо, ударен от САЩ

По-ранна израелска атака срещу „Южен Парс“ доведе до сериозни удари на Иран срещу петролни и газови обекти в арабските страни от Персийския залив. Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди за възможни атаки срещу електроцентрали и мостове, ако Ормузкият проток не бъде отворен.

Редактор: Станимира Шикова