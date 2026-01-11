-
Маршрутите по ридовете от двете страни на река Искър са стотици
Вечно приветливото Искърско дефиле, погалено от лъчите на плахото януарско слънце. Маршрутите по ридовете от двете страни на река Искър са стотици, а разходката в полите на Понор планина винаги предлагат интересни местенца за почивка от шума на големия град.
В околностите на село Церово търсим едноименния водопад, закътан в тясно дере по поречието на река Варовитица. Маршрутът не е нито дълъг, нито особено труден. Пътеката тръгва от пътя към селата Заселе и Зимевица, и криволичи под внушителния скален масив „Подмола”.
Пътеката се движи в основата на самите скали и точно това я прави особено интересна. Гледката към селото и въобще към тази част на дефилето е изключително живописна.
„Дотам и обратно”: Есенната прелест на водопад Полска Скакавица
Под нас през цялото време е красивата долина на река Искър, прорязваща планината в едно от най-живописните дефилета в страната. Докато се любуваме на широката панорама, напредваме покрай осеяните с ниши скали.
Движим се на около 660 метра надморска височина, без почти никакво изкачване. Разстоянието от отбивката край пътя до водопада е около 500 метра и се преодолява за 15-20 минути.
Церовският водопад не е толкова висок като Врачанска или Бовска Скакля, но има особено очарование. Може би защото е по-слабо популярен и е скрит в сенчестото дере на река Варовитица. Водата по 19-метровия пад е с непостоянен отток и след продължителни суши се губи в камъните. Хващаме го обаче в друга фаза, при която водата бълбука през ледените късове, създавайки уютна ледена приказка.
Няколко дни с много ниски температури и ледената пелена около водопада е готова. Слънцето трудно пробива до усойното местенце в скалите и дава шанс ледът да се задържи по-дълго.
Ако сте в района на село Церово, по-големият водопад е Бовска Скакля. 85-метровият воден феномен също замръзва при продължителен студ в зимните месеци. Към него води популярната Вазова екопътека. Може да се подходи както отдолу нагоре през Гара Бов, така и в обратна посока от село Заселе.
