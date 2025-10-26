Гъста есенна мъгла е задушила долината на Струма. С първите лъчи на октомврийското слънце обаче, под пухкавата пелена, се разкрива живописна разноцветна мозайка. Около меандрите на реката, разделяща Земенската и Конявската планина, златният сезон е нарисувал приказна картина, в центъра на която е разположено китното село Раждавица.



Отдалече сред къщите белее красивата снага на църквата „Успение Богородично”. Изградена първоначално през 16 век, по турско време са я ползвали за ковачница и обор. От първата половина на 20 век храмът е в настоящия си вид.

По западния бряг на Струма, от Раждавица тръгваме към водопад Полска Скакавица. По маршрута, съвсем близо до селото, откриваме още един средновековен храм, посветен на Божията майка. Според някои изследователи светата обител пази християнската вяра от 12-13 век. Реставрирана е и е сред забележителностите в района на Раждавица.



От древния храм нагоре пътеката се ниже сред храсти и ниски дървета. Чува се глухо трополене в далечината и се забелязва влакът по една от най-живописните жп линии у нас. Железопътното трасе между Радомир и Кюстендил криволичи по цялата дължина на Земенския пролом. А тук линията потъва в един от тунелите.

Още по-нагоре, в подножието на връх Голак, пътеката е стръмна, но проходима. Води към черния път, който излиза в една от махалите на село Полска Скакавица. А оттам бързо се спускаме към едноименния водопад.

Той е рядко красив природен феномен в карстовите скали по течението на река Широки дол. Височината му е 53 метра и е пълноводен целогодишно. Скача от скалната тераса край селото, образувайки два пада и очарователни водни завеси.

Пътеката за наблюдение се врязва буквално в самия водопад. Почти една под друга са обособени две площадки. Долната е по-безопасна, макар че влагата по камъните създава риск от подхлъзване.

Пещери и водопади, издълбани в древния варовик. Меандрите на река Струма, прорязващи планинските възвишения в живописна долина. Районът около селата Полска Скакавица и Раждавица предлага удивителна природна красота, запечатана в творчеството на художника Владимир Димитров – Майстора.

