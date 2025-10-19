Въпреки че е пряко свързано с фигурата на Демир Баба, това светилище в сърцето на Лудогорието е кръстопът на митове, легенди и разнопосочни религиозни вярвания. През вековете назад мястото под скалите е носело заряда на загадъчни древни ритуали в пределите на Хелис – столицата на траките-гети. По-късно, в началото на XVII век, върху старото тракийско светилище е изградено тюрбе с гроба на почитания от мюсюлманите алиани лечител Демир Баба.

Демир Баба Теке е част от археологическия резерват „Сборяново“, между селата Свещари и Малък Поровец, само на 10 минути с кола от Исперих. Към лековития извор в подножието на каньона се слиза по стръмни стълби. Подобно на други считани за енергийни места в страната, дърветата по пътеката са колоритно декорирани от посетителите.

Хората вярват, че ако оставят частица от себе си – облекло, конец, лента – всъщност оставят тук своите болежки и проблеми.

Не е необходимо да си строго вярващ, за да усетиш красотата и онази особена атмосфера, която носи пространството около древната гробница. Почти отвсякъде духовният оазис е заобиколен от живописни скални зъбери. Слънцето пробива трудно, растителността остава целогодишно свежа и зелена.

Закътано дълбоко в каньона на река Крапинец, текето е изградено около извора „Петте пръста“. Името намеква за едно от преданията, свързани с мъдрия лечител Демир Баба.

Според легендата той забил пръстите си в камъка и оттам бликнала водата на лечебния извор. Районът бил спасен от тежкото безводие.

Тюрбето, или гробницата, е скрито навътре в двора. Постройката е седмоъгълна. Централната камера с гроба на светеца е украсена според древните алиански традиции.

За религиозно непредубедения посетител по-интересна вероятно е външната част. Всяко ъгълче между каменните зидове е свързано с определен ритуал. Човек може да се опита слепешком да прободе очите на Вещицата. Ако успее – значи е чист от грехове.

Залепен до тюрбето, ще видим свещения камък. Смята се, че лягането отгоре лекува и зарежда с енергия. Ако пък успеем да се изправим без помощта на ръце, това показва, че нямаме грехове.

Повечето от хората, които идват тук, лягат върху този камък. Не се ляга просто ей така, а с главата надолу по наклона. Целта е да се заредим с енергия.

Свещената долина на животворната вода е рядко съчетание от притегателна природна красота и наслоена през вековете впечатляваща историческа мозайка. Демир Баба Теке е истински лабиринт от легенди и ритуали, в който вярващите и днес продължават да търсят сила, изцеление и енергия.