Изящната гробница е запечатала изпращането на гетския владетел Дромихет (Дромихайт) към отвъдното. Внушителна структура от варовикови блокове е част от списъка на ЮНЕСКО. Във вътрешността се поддържа постоянна температура, влажност и светлина, достъпът е под строг контрол.

Гробницата е огромна. Ако се измери, това са 7 и половина метра дължина на около 6 и половина метра ширина. Размерите подчертават важността на покойника.

Помещенията са три. Централната камера удивява със студената красота на релефните изображения. Ако човек познава добре историята, веднага ще забележи онзи тънък елинистичен полъх в украсата и архитектурата отпреди 2 хилядолетия. Централно в помещението се вижда ложето на владетеля и това на неговата съпруга. Те са били скрити от погледа от масивна каменна врата, която днес е изнесена встрани от гробницата. Стените са уникален шедьовър с 10-те женски фигури с различни лица - символи на Великата богиня-майка.



Кариатидите са женски фигури, вплетени в архитектурата като поддържащи стълбове. Тук са 10 на брой. Някои от детайлите са грубо издялани и недовършени, което говори за това, че погребаният тук е починал внезапно.



Впечатляващата декорация и символиката на изображенията подсказват, че погребeнието наистина е на владетел от ранга на наследниците на Александър Велики. Историческите обстоятелства посочват именно Дромихет като единственият възможен знатен човек, погребан тук.

Историко-археологическият резерват “Сборяново” разкрива различни епизоди от древната история на Североизточна България. Останките на гетската столица Хелис, некрополите, могилите, свещеният извор в сърцето на каньона, където траките почитали земята, водата и подземното царство.



Безценно наследство, което ще остане за поколенията.

