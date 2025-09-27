-
Внушителна структура от варовикови блокове е част от списъка на ЮНЕСКО
Изящната гробница е запечатала изпращането на гетския владетел Дромихет (Дромихайт) към отвъдното. Внушителна структура от варовикови блокове е част от списъка на ЮНЕСКО. Във вътрешността се поддържа постоянна температура, влажност и светлина, достъпът е под строг контрол.
Гробницата е огромна. Ако се измери, това са 7 и половина метра дължина на около 6 и половина метра ширина. Размерите подчертават важността на покойника.
„Дотам и обратно”: Загадъчният древен град Ранули в Приморска Странджа
Помещенията са три. Централната камера удивява със студената красота на релефните изображения. Ако човек познава добре историята, веднага ще забележи онзи тънък елинистичен полъх в украсата и архитектурата отпреди 2 хилядолетия. Централно в помещението се вижда ложето на владетеля и това на неговата съпруга. Те са били скрити от погледа от масивна каменна врата, която днес е изнесена встрани от гробницата. Стените са уникален шедьовър с 10-те женски фигури с различни лица - символи на Великата богиня-майка.
Кариатидите са женски фигури, вплетени в архитектурата като поддържащи стълбове. Тук са 10 на брой. Някои от детайлите са грубо издялани и недовършени, което говори за това, че погребаният тук е починал внезапно.
Впечатляващата декорация и символиката на изображенията подсказват, че погребeнието наистина е на владетел от ранга на наследниците на Александър Велики. Историческите обстоятелства посочват именно Дромихет като единственият възможен знатен човек, погребан тук.
"Дотам и обратно": Магнетичен родопски изгрев от Червената скала над Смолян (ВИДЕО)
Историко-археологическият резерват “Сборяново” разкрива различни епизоди от древната история на Североизточна България. Останките на гетската столица Хелис, некрополите, могилите, свещеният извор в сърцето на каньона, където траките почитали земята, водата и подземното царство.
Безценно наследство, което ще остане за поколенията.
