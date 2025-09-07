При всеки изгрев над Смолян, в западната част на града един величествен скален масив се обагря в огнено червено. Очарователна гледка, особено когато туловището на отвесната скала се огледа в тишината на Смолянските езера. Макар отдалече исполинът да изглежда страховит и непристъпен, пътека дотам има.



Спокойствие, прохлада, чист въздух – това предлагат Смолянските езера с всичките пътеки около тях. Но най-вече – красиви природни картини.



Южно от връх Снежанка Смолянските езера са емблема за града, сгушен по долината на река Черна. Водоемите са резултат от масивно свлачище, променило пейзажа в миналото. Тук-там можем да видим островчета от торф, съхраняващ ценни растения и животни. Подобни екосистеми са редки съкровища, не само за страната, но и в световен мащаб.

От езерата вече вървим към Червената скала, онзи величествен скален масив, застанал като страж в западния край на Смолян. Пътеката тръгва в отклонение по пътя между Смолян към Стойките, Широка лъка и Девин. Всъщност по-голямата част от маршрута е по широк и удобен за ходене черен път. Разходката е лека, живописна и без опасни участъци. 3-те километра се изминават за максимум час.



Стигнем ли до подножието на връх Голямата стена, последните 500-600 метра изискват повече внимание. Тясната пътечка пълзи през гората по източните склонове на възввишението и в определени моменти може да се окаже предизвикателна за неподготвени туристи. В най-кривите места има изградени метални стълби. Тук на някой може да му се стори опасно. Металните конструкции изглеждат доста здрави, но ако сме по-внимателни, не би трябвало да имаме проблем.



Излизаме на широко стъпало, оформено в източния склон на връх Голямата стена. А от нея пред нас се открива поглед далеч напред към възвишенията от Переликско-Преспанския дял на Родопите. Пропастта надолу е внушителна. Изключително магнетично място с вероятно най-добрия поглед към Смолян, към езерата в подножието и към цялата долина на река Черна.



Изгревът, първите слънчеви лъчи, преди жегата да притисне живота в долината – това е най-желаният момент човек да се наслади на неземната красота на Родопите. От скалния отвес, обагрен сутрин в червено, можем с часове да се взираме към другия емблематичен за района страж Невястата, към западните квартали на града, събуждащи се за поредния летен ден и към проблясващите огледала на красивите Смолянски езера.

