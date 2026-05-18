Нестандартно видео, подготвено от Жандармерията, привлече вниманието в социалните мрежи. Униформени танцуваха на песента „Бангаранга” в знак на подкрепа към DARA и участието ѝ на „Евровизия”. Как се ражда идеята за този клип и кои са полицаите, пожелали успех на българската изпълнителка?

Видеото събра хиляди реакции в социалните мрежи. То беше заснето като пожелание за успех и подкрепа към DARA и българското участие на „Евровизия”. Идеята за нестандартното видео се ражда спонтанно, а заснемането му отнема кратко време, разказват униформените.

„Жандармерията е олицетворение на сила и борбеност, но искахме да представим и другата ѝ страна, че зад униформата все пак стоят хора със сърца и най-вече, че сме българи. Българинът заслужава да бъде подкрепян, а хора като DARA ни карат да се чувстваме горди”, каза Анелия Христова от дирекция „Жандармерия”.

„Сутринта, като дойдох на работа, чух, че момчетата се вълнуват. Знаех вече, че DARA се е класирала за полуфинала и разговаряхме със шефовете защо пък да не направим нещо и да покажем нашата човешка страна. От друга страна и да окажем подкрепа на един българин, който представи България на едно такова голямо събитие. Оттам нататък вече започна забавлението. Николко дубъла не са направени. Видеото беше заснето в полуработна среда, докато бяха в една от почивките на едно тяхно занятие, затова бяха с каските и въоръжението. Те са изключително артистични, веднага влязоха в идеята. На данъкоплатците това не им струва една стотинка. Признаваме си, че не очаквахме такава бурна реакция в социалните мрежи”, казва Станислав Савов от дирекция „Жандармерия”.

