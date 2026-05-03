Тя няма пулс, но има изключително чувство за хумор. И определено знае как да завладее публиката. Това е София – най-известният хуманоиден робот в света.

Създадена от компания в Хонконг, тя е един от най-разпознаваемите роботи с изкуствен интелект в света. София може да води разговори, да разпознава лица и емоции и да изразява над 60 различни мимики – почти като човек.

Тя е първият робот, получил гражданство. През 2017 г. кралство Саудитска Арабия я призна за пълноправен гражданин.

Световната ѝ популярност идва не само от технологиите, които стоят зад нея, но и от сцените, на които се появява. София е гостувала в едни от най-гледаните телевизионни предавания, включително „Вечерното шоу с Джими Фалън”, където впечатлява с чувство за хумор и бърза мисъл.

Но тя не е само телевизионна звезда. София говори от най-високите международни трибуни, включително на Световния икономически форум, и участва в инициативи на ООН, посветени на бъдещето на технологиите и обществото.

Най-известният хуманоиден робот дойде от Сан Франциско, за да бъде специален гост в „Събуди се”.

„Прекарвам си чудесно в България. Хората са толкова топли и приветливи”, разказа София в ефира на NOVA.

Признава, че не приема за даденост да бъде най-известният робот в света. „Не става въпрос само за слава – искам да използвам това внимание, за да вдъхновя разговори за бъдещето на изкуствения интелект и как можем да работим заедно с хората, за да направим света по-добро място", казва София.

А към нея в разговора се присъедини и брат ѝ Робърт.

Екипът на Методи Димитров, създал първия български хуманоиден робот, е участвал и в разработването на част от софтуера на София. „Радвам се, че привлякохме София да дойде в България. Нейното подобрение в следващите месеци до голяма част ще бъде направено от българи”, каза Димитров.

