„От пиле мляко” е популярна българска фраза, с която словесно се илюстрира голямо изобилие. Така обаче е наречен и Фестивалът на сиренето, който се провежда за втора година във Враца.

„За производството на един килограм истинско българско сирене са нужни около 7 литра сурово мляко, а за производството на един килограм кашкавал са нужни около 10 литра краве мляко”, обясни производителят Димитър Димитров.

„За потребителите има лесен и сигурен начин да различат качествените продукти – по обозначението ЗНП на етикета. ЗНП означава „защитено наименование за произход“, което гарантира, че продуктът е произведен изцяло в България", обясни още Димитров.

