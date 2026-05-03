-
България е сред водещите в ЕС по използване на физически наказания за деца
-
Животът след 60: Историята на хората от клуб „Споко”, които не спират
-
Никола Цолов спечели второ поредно състезание във Формула 2
-
"Темата на NOVA": (Не)дочакано семейство (ВИДЕО)
-
Старт на мотосезона в София
-
Първи притеснения за реколтата от череши
Тежаща около 120 килограма, тя не е загубила значително тегло през зимата
След цели 160 дни хибернацията мечката Йета се събуди в Парка за танцуващи мечки край Белица. Така тя отново стана един от „шампионите“ по зимен сън. Според експертите дългият ѝ сън е знак за спокойствие, добро здраве и успешна адаптация към средата.
Йета, която е на 26 години, е прекарала близо пет месеца в сън, като се е събудила едва на 12 април. По думите на специалистите това е изключително дълъг период, тъй като в природата мечките обикновено спят между два и три месеца.
Пет мечки от Белица се събудиха от зимен сън, отварят парка на 1 април
Преди да бъде спасена през 2017 г., Йета е била използвана като т.нар. „селфи мечка“ – държана на синджир и експлоатирана с цел печалба. Днес тя живее в значително по-добри условия, където още първата зима успява да изпадне в естествен зимен сън.
Въпреки травматичното си минало, в момента мечката е добре адаптирана и съжителства с други обитатели в парка – Рико, Теди и Ива. Макар мечките по принцип да са самотници, в защитената среда те имат възможност както за уединение, така и за социални контакти, особено през пролетта.
След дългия сън Йета излиза от бърлогата си по-бавно и тромаво – не само заради хибернацията, но и заради възрастта си. Тежаща около 120 килограма, тя не е загубила значително тегло през зимата. Противно на популярното схващане, мечките не се нахвърлят веднага на храна след събуждане. „Те започват с малки количества – основно плодове и зеленчуци, като постепенно увеличават приема“, обясняват специалистите.
С настъпването на по-топлите дни Йета и останалите мечки стават по-активни и социални. Те често играят заедно, тичат и се къпят в басейните в парка – едно от любимите им занимания през пролетта и лятото.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни