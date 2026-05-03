След цели 160 дни хибернацията мечката Йета се събуди в Парка за танцуващи мечки край Белица. Така тя отново стана един от „шампионите“ по зимен сън. Според експертите дългият ѝ сън е знак за спокойствие, добро здраве и успешна адаптация към средата.

Йета, която е на 26 години, е прекарала близо пет месеца в сън, като се е събудила едва на 12 април. По думите на специалистите това е изключително дълъг период, тъй като в природата мечките обикновено спят между два и три месеца.

Преди да бъде спасена през 2017 г., Йета е била използвана като т.нар. „селфи мечка“ – държана на синджир и експлоатирана с цел печалба. Днес тя живее в значително по-добри условия, където още първата зима успява да изпадне в естествен зимен сън.

Въпреки травматичното си минало, в момента мечката е добре адаптирана и съжителства с други обитатели в парка – Рико, Теди и Ива. Макар мечките по принцип да са самотници, в защитената среда те имат възможност както за уединение, така и за социални контакти, особено през пролетта.

След дългия сън Йета излиза от бърлогата си по-бавно и тромаво – не само заради хибернацията, но и заради възрастта си. Тежаща около 120 килограма, тя не е загубила значително тегло през зимата. Противно на популярното схващане, мечките не се нахвърлят веднага на храна след събуждане. „Те започват с малки количества – основно плодове и зеленчуци, като постепенно увеличават приема“, обясняват специалистите.

С настъпването на по-топлите дни Йета и останалите мечки стават по-активни и социални. Те често играят заедно, тичат и се къпят в басейните в парка – едно от любимите им занимания през пролетта и лятото.

