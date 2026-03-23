Пет от обитателите на Парка за танцуващи мечки в Белица вече се събудиха от зимния си сън, а новият туристически сезон ще започне на 1 април. С настъпването на пролетта мечките постепенно излизат от бърлогите си, протягат лапи към слънцето и правят първите си стъпки в търсене на храна.

Сред първите събудили се тази година са Рику, Теди, Сейда, Веско и Ива. Други - като Йета, Мима, Маринка и Сузана, все още са в хибернация и ще останат на спокойствие до окончателното ѝ приключване. Очаква се това да се случи скоро, предвид по-топлото време. Миналата година най-дълго е спала Мима – цели 165 дни.

Половината мечки в Белица са заспали зимен сън

Посетителите този сезон ще могат да разгледат обновената информационна зона, която разказва историята на т.нар. „танцуващи мечки“, както и да преживеят интерактивната виртуална инсталация „Дом“, пресъздаваща света през очите на мечка, лишена от естествената си среда. Специален акцент ще бъдат и най-новите обитатели - Гордо и Флоренция, пристигнали от Аржентина след дълго пътуване.

През пролетта паркът ще приема посетители от 12:00 до 18:00 ч., а през лятото – от 10:00 до 18:00 ч., като последната обиколка започва в 17:00 ч. Разположен сред природата на Рила, той е единственото защитено убежище у нас за спасени кафяви мечки. Създаден от фондациите „Четири лапи“ и „Бриджит Бардо“, паркът днес осигурява близка до естествената среда грижа за 18 мечки.

Почина една от мечките в парка край Белица

