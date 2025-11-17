Паркът за мечки в Белица вече е затворен за посетители. Половината от обитателите вече са заспали зимен сън, а на останалите е необходима тишина и спокойствие, за да се оттеглят в бърлогите си. За това присъствието на хора ще бъде ограничено до април следващата година.

При зимния сън мечката практически е будна, но със силно забавени жизнени функции. За една минута сърцето ѝ бие само 5–6 пъти, а броят на вдишванията ѝ също е едва около 6.

„Може да се каже, че мечката е почти полуумряла, но от най-малкия шум реагира и започва дори да тича. Дори и най-малкият шум може да събуди мечката. Много от хората си представят, че като заспи зимен сън и не се събужда. Всъщност това не е вярно, нещо ако я провокира мечката тя веднага би реагирала, би подскочила от бърлогата и даже би започнала да тича”, заяви Величка Тричкова от парка за мечки в Белица.



Вредният по-скоро човешки навик - да прекъсва съня си заради хранене, мечката е решила драстично. Просто в бърлогата си не прибира нищо за ядене.



„Вътре в самата бърлога нямат никакви запаси от храна, в бърлогата това, което може да се види, е събрана шума, тоест мечката преди да заспи зимен сън, преди да легне вътре в самата бърлога, тя усилено се подготвя. Много често използва бърлога, която е от миналата година, и в този случай тя само я поправя, тоест изважда старите листа, старата шума и нанася нова”, обясни Величка Тричкова.



Веднъж полегнала, всяка мечка се надява на студена зима. При ниски температури и сняг инстинктът ѝ да спи работи най-добре.



„9 от 17 заспаха, но това не означава, че останалите могат да се видят, всъщност те се крият, не са чак толкова активни. Това, което свързват този сезон, е, че денят намалява, светлината оказва влияние и те са готови за зимен сън”, обясни Тричкова.



Най-новите обитатели на парка – двете мечета от Украйна, обаче са сред тези, които са още будни.



„Това се дължи на факта, че те пристигнаха съвсем скоро при нас и очакваме да измине период на адаптация, да се почувстват спокойни. Но пък дори и при тях силно се надяваме и те да заспят зимен сън, тъй като от парка, от който ги транспортирахме, са спали, така че се надяваме и те да заспят”, каза Величка Тричкова.