На 34-годишна възраст почина мечката Рада, която през май 2006 г. беше спасена и доведена в Парка за мечки край Белица, съобщиха от управата на парка.

Рада живееше с няколко хронични заболявания от години. Миналата седмица гледачите са я открили безжизнена в бърлогата ѝ, информира кореспондентът на БТА в Благоевград Десислава Велкова.

Първоначалната медицинска оценка сочи сърдечно заболяване като причина за смъртта ѝ, допълват от мечия парк.

Преди да бъде спасена, Рада е водила тежък живот като танцуваща мечка при частен собственик до спасяването ѝ преди 20 години. Въпреки миналото си, Рада се е превърнала в една от звездите на парка.

„Преди спасяването си тя никога не беше хибернирала, нито пък беше проявявала много от естествените си мечешки инстинкти. Още през първата си зима, обаче, тя започна да спи зимен сън и продължи да го прави всяка следваща година“, пишат още от парка.

Редактор: Ивета Костадинова