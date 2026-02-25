Две мечки – Гордо и Флоренция, пристигнаха в България и бяха настанени в Парка за мечки „Белица“. Животните дойдоха от бивш зоопарк в Аржентина след продължителна спасителна мисия, организирана с подкрепата на международни партньори. Мечокът Гордо тежи внушителните 360 килограма, докато Флоренция е значително по-малка по размер.

От организацията, която управлява парка, съобщават, че подготовката за транспортирането на животните е отнела месеци. Те бяха превозени със самолет, в специално изработени клетки. Двете мечки са прекарали между 17 и 18 години в зоопарк в град Лухан, Аржентина, който е затворен през 2020 година. Преди това животните са имали нещастен живот, като са били местени от един цирк в друг. В Аржентина те са обитавали тесни клетки от едва 12 квадратни метра, докато в естествена среда тези големи животни имат нужда да изминават около 40 км всеки ден.

Половината мечки в Белица са заспали зимен сън

Това е първият случай в историята на България, в който диви животни пристигат от друг континент, за да бъдат настанени в защитено убежище. По думите на пилота Марио Бакалов полетът над океана е преминал без никакъв стрес за животните, като те дори са се наслаждавали на пътуването.

Гордо е описан като нежен и лесно привързващ се към хората. Името му в превод означава „голямо момче”. Заради неправилно хранене с мляко и хляб в миналото, той е с наднормено тегло. Флоренция е определена като по-експресивна и активна, но в процеса на подготовка за транспортиране е показала доверие към екипа и готовност да заживее в новия си дом. За разлика от Гордо, тя е била в много по-лошо здравословно състояние и изключително слаба.

В защитеното мечешко убежище на „Четири лапи“ в Белица вече се грижат за 17 мечки, спасени от неподходящи условия на живот. Пристигането на Гордо и Флоренция ще разшири общността на обитателите в парка и ще осигури на животните условия, близки до естествената им среда.

От организацията благодарят на всички институции и партньори, участвали в мисията, и посочват, че спасението на мечките е не просто край на трудната им история, а начало на живот с грижа, спокойствие и свобода.

Снимки: Фондация „Четири лапи“

Снимка: Анна Карадакова, NOVA

Снимка: Анна Карадакова, NOVA