Пенсията не винаги означава почивка. Понякога означава ново начало.



В София в клуб „Споко” възрастта не спира никого да бъде активен. В една обикновена градинка група хора доказват, че животът след 60 може да бъде по-динамичен от всякога. Те тренират, танцуват, пътуват и най-вече — не спират да се радват на живота.

„Играем гимнастика, играем хоро, рисуваме, четем. Забавляваме се и това, което искаме да покажем е, че може и по друг начин. Политика и религия са забранени да се коментират. Занимаваме се с удоволствия, с развитие интелектуално и физическо”, казва Людмила Султанова.

„Спортът е нещо, което възрастните хора трябва да правят всеки ден. Освен на психическото се отразява и на физическото здраве. Освен че играем, след това пием кафе, проверяваме в магазините, празнуваме си всички рождени дни”, споделя Катя Тодорова.

И така започва клуб „Споко” - като идея между приятели. И се превръща в общност.



„С голям ентусиазъм направихме клуба, разширихме дейността. Като дойдат жени от квартала, ни виждат, че играем. От начало бяхме малко, но всичко, което организирахме, се разрастваше”, казва Божанка Петкова.

Движението за тях не свършва с тренировката. Казват, че и пътешествията им се отразяват много добре.

Повече гледайте във видеото.