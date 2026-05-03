В неделя остава хладно. В ранните часове температурите се движат от минус 1 до плюс 5 градуса. В сила е жълт код за опасност от слани за няколко области на Югозападна България - София-град и областите София, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник.

Графика: НИМХ

Денят ще премине с разкъсана облачност с повече слънце преди обяд. След това се очаква да има кратки валежи от дъжд, на повече места в Централна и Източна България.

Ще продължи да духа до умерен, в югоизточните райони временно силен североизточен вятър.

Дневните температури ще останат по-ниски за сезона - между 12 и 17 градуса.

Облачна ще бъде неделята и по планините. Ще вали сняг в средния и високия планински пояс, а кратки разкъсвания на облаците са възможни около обяд.

Дори в най-топлите часове по върховете над 2000 метра термометрите ще показват около минус 3 градуса, в ниските планински и предпланински райони - 4-5 градуса над нулата.

Предстоящата седмица ще започне със слънчево и спокойно пролетно време. Въпреки че в понеделник сутрин все още ще бъде студено с условия за слани, градусите бързо ще се повишат до стойности 20-25 около и след празничния Гергьовден.

От четвъртък ще последва период с кратки валежи с гръмотевици и риск от градушка.

Редактор: Ина Григорова