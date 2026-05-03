Градушка и силен вятър удариха тутраканското село Варненци в събота вечерта. Местни жители разказаха, че за няколко минути всичко е побеляло. По думите на хората ледените късове са били с големина на лешник и са унищожили насажденията в дворовете им.

Предстои да се огледат и овошните градини, тъй като в този момент кайсиевите дървета са в цъфтеж. Не се съобщава за нанесени щети по домовете на хората и по инфраструктура. Предстои да се изясни и в какъв мащаб градушката е нанесла щети.