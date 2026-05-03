Започна сезонът на ягодите. Първите български в евро вече са по пазарите у нас. Но цената им е двойно, а дори тройно по-висока в сравнение с миналата пролет.

Освен това българските ягоди се оказа, че се изнасят за чужбина. А у нас се продават гръцки.

Нина и Пенко отглеждат 45 оранжерии с ягоди в землището на Кричим. Засадили са ги преди 9 месеца. Въпреки че тази година ягодите са узрели с 20 дни по-късно заради по-студената зима, добивите са по-големи.

„Тази година почти на 100% отглеждаме ягодите биологично – с много малко използване на препарати, само когато е нужно. Засега почти на 100% ягодата е биологична”, казва Пенко.

Как да разпознаем дали в ягодите има нитрати

Първата реколта, която излиза оттук преди две седмици, е изкупена веднага. За първи път тази година ягодите се търгуват в евро. И няма повишение на цената в сравнение с миналата пролет, казват производителите. Най-големият им разход е работната ръка.

„Ако миналата година е било 6 лева, тази е 3 евро. Няма разлика в тази цена. Но относно разходите има – около 30–40%”ы казва Нина. „Тази година надниците, които плащаме, са с 20% повече от миналата година. Торовете и препаратите – както са биологични – са доста по-скъпи от обикновените”, обяснява Пенко.

Между 3 и 4 евро за килограм в момента е цената на едро от оранжериите. Родните производители са принудени да изнасят стоката си в чужбина, за да оцелеят.

„Просто вносът от Гърция е доста голям. Не можем да се преборим с техните цени. Явно тяхното субсидиране от държавата е по-различно от нашето. И сега в момента българите ядат гръцка ягода, а нашата ягода се транспортира за Румъния. Около 20% от моето производство се дава на българския пазар. Просто стоката не се реализира – не е оценена на цената, която искаме ние. С бусове идват хора, товарят, продават. Ходят на техните тържища и борси в Букурещ. Например днешният търговец, който беше тук, беше от Букурещ”, обяснява Пенко.

По пазарите в големите градове у нас цената на ягодите стига до 8 евро за килограм, установи проверка на екипа ни. Крайпътните сергии и по-малките населени места предлагат по-ниски цени.

Колкото е била в лева, толкова струва сега в евро, казва Дени Димитрова от Ново село – 5 евро килограмът.

След 10 дни ще са готови ягодите, засети на открито по полето. Тогава цената по пазарите ще тръгне надолу, прогнозират търговците. Но с максимум 2,50 евро.

В Кричим ягодите са основен поминък за над 200 семейства. Градът, известен като Столицата на ягодите, и тази година организира фестивал на сладкия плод. Той ще се проведе следващата седмица.