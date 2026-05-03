От Националната козевъдна и овцевъдна асоциация не прогнозират драстично поскъпване

Без промяна в цените или малко поскъпване на агнешкото за Гергьовден. Това прогнозират от Националната козевъдна и овцевъдна асоциация. 15-17 евро за килограм е реалната цена на българското прясно месо според бранша.

Около Великден цените е проследил и председателят на асоциацията Симеон Караколев.

За българско агнешко бяха в диапазона от 14–15 евро. Видях дори 21 евро в София за българско агнешко – нещо, което според мен е пресилено. За нас нормалните цени, спрямо това на колко излиза от фермата, не трябва да надвишават диапазона 15–17 евро”, заяви Симеон Караколев, председател на асоциацията.

