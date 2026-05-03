Израел публикува кадри от унищожението на населени места в Южен Ливан.

В петък и събота израелската авиация използва големи бомби, като в един от случаите беше разрушен цял стадион.

На хартия, между Израел и проиранската групировка „Хизбула” е в сила примирие. Но това на практика спря само бомбардировките в столицата Бейрут. Всеки ден има удари от въздуха в Южен Ливан. Само вчера са били убити 13 души, казва ливанското правителство.