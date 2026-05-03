Снежната покривка достига 5 см

Майския сняг в Стара Планина. При зимни условия е движението през проходите там, в последния от трите почивни дни. 

От 3 дни снегорини опесъчават пътя. Снежната покривка е 5 см, а преминаването през прохода Шипка минава без проблеми. Чисти се и панорамният път към Бузлуджа. 

Сняг на прохода Шипка

Освен това, снегът се превърна в атракция за хората, които излизат и се радват на натрупаната покривка. 

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking