Най-активният вулкан във Филипините изригна, изхвърляйки пепел, която покри част от околните селища, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Около 52 селища в околностите на вулкана Майон в провинция Албай в Биколски регион, на 330 километра югоизточно от столицата Манила, са били засегнати, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА), позовавайки се на властите.

Евакуират 30 000 души заради изригване на вулкан във Филипините (ВИДЕО+СНИМКИ)

Властите съобщиха и за лава, която е започнала да се стича по склона на планината. Филипинският институт по вулканология и сеизмология предупреди обществеността, че са възможни свлачища или лавини, падането на камъни, потоци от лава и изхвърлянето във въздуха на фонтани от лава, както и изригвания с умерена сила.

Учените подчертаха, че трябва да се спазва стриктно постоянната опасна зона с радиус 6 километра около вулкана. В рамките на 24 часа са били регистрирани около 30 вулканични земетресения, включително 25 вулканични труса, уточниха от Филипинския институт по вулканология и сеизмология.

Масова евакуация заради изригването на вулкана Майон (ВИДЕО)

Вулканът Майон, който е с височина 2463 метра, е известен с перфектната си конусовидна форма.

Най-силното изригване е било през 1814 г., когато са загинали над 1200 души, а един град е бил изцяло затрупан от вулканична кал. През 1993 г. вулканът също изригва, като тогава отнема живота на 79 души.

Редактор: Ивета Костадинова