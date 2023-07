Филипинските власти се подготвят да евакуират още 30 000 души от опасната зона в района на изригващия вулкан Майон, разположен на остров Лусон, провинция Албай.

На жителите, живеещи в радиус от осем километра от вулкана, е препоръчано да се подготвят за спешна евакуация. Във всеки един момент ще се наложи да бъдат евакуирани поне още 8000 семейства, или 30 000 души.

"Отново, това е в допълнение към тези, които вече сме евакуирали. Можете само да си представите колко превозни средства ще ни трябват, за да ги преместим. Дори и с вече разположените от Филипинските въоръжени сили средства за извършване на евакуацията, според нашите изчисления операцията ще отнеме три дни и половина", заяви депутатът от избирателния район Албай Джоуи Салседа, позовавайки се на препоръките на Филипинския институт по вулканология и сеизмология.

Както Филипинската информационна агенция съобщи по-рано, 13 800 души бяха евакуирани в резултат на изригването на вулкана Майон, започнало на 11 юни. Местните власти са отделили около 500 000 долара за предоставяне на хуманитарна помощ на евакуираните, включително доставки на вода и храна и други стоки от първа необходимост.

Вулканът Майон, висок около 2 500 м, е популярна забележителност заради коничната си форма. Смята се за най-активния вулкан във Филипините. Последното изригване на Майон е било през януари 2018 г.