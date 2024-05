Най-малко 41 души са загинали след внезапни наводнения и студена лава, изтичаща от вулкан, на западния индонезийски остров Суматра.

Часове наред проливни дъждове свалиха потоци от пепел и камъни от планината Марапи - един от активните вулкани. Свлачищата от студена лава заляха два района, отнеха живота на десетки хора и повредиха повече от 100 къщи, джамии и обществени сгради.

The death toll from #Indonesia 's flash #floods and cold lava flow from a #volcano over the weekend has risen to 41, with 17 more missing. #sumatra #extremeweather pic.twitter.com/pNciQ76ndm

Властите твърдят, че броят на жертвите може да се увеличи, тъй като десетки са в неизвестност.

Оцелелите разказват как са избягали, когато студената лава - смес от вулканичен материал и камъни, която се стича по склоновете на вулкана при дъжд - се е насочила към домовете им.

"Чух гръмотевици и звук, подобен на вряща вода. Това беше звукът на големи камъни, които падаха от планината Марапи. Беше тъмно, затова използвах мобилния си телефон като фенерче. Пътят беше кален, не спирах да се моля на Бог", разказва Рина Девина, 43-годишна домакиня от област Агам.

Тя добави, че къщата на съседа е била "унищожена от големи камъни", а четирима от съседите ѝ са загинали. Наводнението е последното от поредица природни бедствия, които поне отчасти са резултат от човешката дейност, заявиха експерти.

In West Sumatra, Indonesia, devastating floods have claimed the lives of 37 individuals, while 17 people remain missing. The disaster was triggered by heavy rains, resulting in flash floods and cold lava mudslides. This tragic event follows a previous incident in March, where… pic.twitter.com/nbEqDrDneo