Северна Корея спусна балони с боклук близо до президентския комплекс на Южна Корея, предаде Ройтерс, като се позова на днешно изявление на службата за сигурност на южнокорейското президентство.

Службата за сигурност поясни, че балоните не съдържат замърсяващи вещества.

Пхенян праща на Южна Корея балони с боклуци и изпражнения (ВИДЕО+СНИМКИ)

От май насам Северна Корея периодично пуска стотици балони с боклук да прелитат над границата с Южна Корея. Това накара южнокорейските въоръжени сили да възобновят излъчването на пропаганда с помощта на високоговорители, която да бъде чувана от жителите на КНДР.

