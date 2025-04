Хиляди поклонници се включиха в традиционното шествие по Кръстния път в стария град на Йерусалим на Разпети петък.

В годините преди войната в Газа десетки обикновено хиляди присъстваха на поклонението, което отбелязва значими моменти от последния ден на Исус Христос до полагането му в гроба. Но след нападението, извършено от „Хамас“ в южната част на Израел на 7 октомври 2023 г., броят на поклонниците от чужбина рязко намаля.

The Via Dolorosa and inside the Church of the Holy Sepulchre; Christianity’s holiest site. pic.twitter.com/87GjJ6ihPW — Ed Flynn (@edflynn) April 18, 2025

По информация на репортер на ДПА от мястото на събитието в тазгодишното шествие взеха участие доста повече хора в сравнение с 2024 година.

Пеейки и молейки се, поклонниците преминаха по Via Dolorosa – латински израз, означаващ „Път на страданието“. Някои носеха дървени кръстове като напомняне, че Христос е бил принуден да носи кръста, на който впоследствие е разпънат, именно по този маршрут.

Christians in Jerusalem marked Good Friday with a procession along the Old City's Via Dolorosa, sang hymns & carried wooden crosses as they made their way towards the Church of the Holy Sepulchre, where Jesus was buried before rising from the dead 3 days later.#GoodFriday pic.twitter.com/dwNAGhBBK1 — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) April 18, 2025

Маршрутът, който включва общо 14 спирки, води от Църквата на бичуването до храма Божи гроб. Той е главното светилище на християнския свят. Представлява гробницата в скалата, в която според Евангелията е бил погребан Христос след разпъването му на кръста и преди Възкресението Христово. Мястото е под олтара на църква „Възкресение Христово“ в Йерусалим.

Християните в еврейската държава, с население от 10 милиона, са едва около 180 000.

Thousands of Christians marched today through Via Dolorosa in Jerusalem on Good Friday.



Today marks the day Jesus was crucified—his final walk through Jerusalem, carrying the cross. A day of sorrow, sacrifice, and deep faith..✍️👁️👇.. pic.twitter.com/vzz0gD55XC — ISAAC OBINNA JUSTICE 🕎✡️✝️🎗️🇮🇱 (@isaac_just21824) April 18, 2025

В Източен Йерусалим и на Западния бряг живеят около 50 000 християни, а в изолираната Газа – приблизително 1000.

Великден е най-свещеният празник за християните по света. На Разпети петък те отбелязват разпятието на Христос, а в неделя на Великден се чества възкресението му от мъртвите.

Редактор: Цветина Петкова