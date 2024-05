Южна Корея предупреди жителите, живеещи близо до границата със Северна Корея, да бъдат нащрек, след като бяха засечени повече от 90 балона, носещи различни предмети, включително боклук и екскременти.

🇰🇷🇰🇵| South #Korea's Defense Forces have detected over 90 spy surveillance balloons sent by North #Korea across the South Korean border!!



Spy airships maybe a sign N Korea is preparing a preemptive attack?! pic.twitter.com/PsALZPCTBb — South Today (@SouthToday5) May 29, 2024

Южнокорейските военни призова хората да не се приближават и да съобщават за тях на военните или на полицията. До днес бяха открити повече от 90 балона, като някои от тях са се приземили на земята, а други все още са били във въздуха.

ПРАВО НА ОТГОВОР: Балетен директор намаза с кучешки екскремент свой критик

#BREAKING #URGENT



🚨🚨🚨🚨🚨



Pictures from Gyeonggi Province in South Korea, near the North Korean border, show that North Korea attached bags of trash to the balloons.



More than 90 of these balloons filled with trash were sent over the balloons. pic.twitter.com/exNCOOmMlG — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) May 29, 2024

Заместник-министърът на отбраната на Северна Корея направи изявление, в което се заканва да упражни "мощна сила за самозащита“ и предупреди, че ще бъдат изпратени "купища отпадъци и мръсотия“ в отговор на това, че Сеул е изпратил по въздуха "мръсни предмети“ на Северна Корея.

🚨Update: South Korea's Defense Forces have detected over 90 spy surveillance balloons sent by North Korea across the South Korean border!! Spy airships maybe a sign N Korea is preparing a preemptive attack!! pic.twitter.com/2AbCf9epzK — US Civil Defense News (@CaptCoronado) May 29, 2024

От години южнокорейски активисти изпращат балони с блистовки към Северна Корея, критикуващи нейните лидери и USB памети с клипове на Kей-поп музика.

🇰🇵🇰🇷| North #Korea drops Over 90 trash balloons on the South pic.twitter.com/n37a6HEmB8 — South Today (@SouthToday5) May 29, 2024

Северна Корея и Южна Корея остават юридически във война, тъй като бойните действия по време на Корейската война през 1950 - 1953 г. са прекратени с примирие, което остава в сила и до днес, но не и с мирен договор.

Photos are emerging this morning of the balloons sent from North Korea that have landed in South Korea overnight, filled with trash not propaganda leaflets, and some bursting their loads with what appears to be manure. Authorities say some 90 balloons have been detected. https://t.co/OzSuqlilCi pic.twitter.com/O6mOd5vqyu — Raphael Rashid (@koryodynasty) May 29, 2024