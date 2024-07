Нефтен танкер, плаващ под филипински флаг, превозващ 1,4 млн. литра промишлен мазут, се преобърна и потъна днес край Манила, съобщиха властите.

"Успяхме да спасим 16 от 17-те членове на екипажа, един от които е в неизвестност", заяви министърът на транспорта Хайме Баутиста на брифинг за медиите. Силните ветрове и високите вълни затрудняват спасителната операция, добави той.

LOOK: An oil spill occurred after a motor tanker carrying 1.4 million liters of industrial fuel oil submerged off Limay, Bataan.



PCG's BRP Melchora Aquino personnel rescued 16 of the 17 crew members on board the motor tanker, while the other remains missing. | @JEMendozaINQ pic.twitter.com/Z2PCaV55Vk