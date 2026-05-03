В края на дългия уикенд, къде е най-натоварено движението.

Данните на АПИ, които се подават в реално време, сочат, че сериозен трафик има на входовете на София. При комплекс „Черната котка” в началото на магистрала „Тракия” на час минават средно по 3400 автомобила. Другата натоварена точка е магистрала „Хемус”, като ТОЛ камерите при Горни Богров отчитат средно по 2400 автомобила в час.

Интензивен трафик се очаква и от Банско и Гърция. Отсечката от Симитли до Благоевград е затворена заради активирало се свлачище. Около две седмици ще отнеме неговото обезопасяване.

След Симитли автомобилите се пренасочват към главен път Е-79 и се движат по него до Благоевград, откъдето отново се връщат на автомагистрала „Струма”.