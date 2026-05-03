„През 2001 година имаше приповдигнатост, защото Симеон Сакскобургготски е човек с огромен авторитет в света. Беше приет много радушно от българския народ. Много често след такава еуфория настъпва известно отстъпление заради големите очаквания”, разказа в "На фокус" бившият председател на НС и ексслужебен премиер проф. Огнян Герджиков.

„Ние бяхме ентусиасти. Една голяма част от нас нямаше политически опит, бяхме университетски преподаватели, но с доброто желание да направим нещо положително. Помня как дойде Пламен Панайотов да ме агитира за Народното събрание. Аз му казах, че не проявявам интерес към политиката и той каза да не мисля само за себе си, защото това е преломен момент за България. След десет дни приех”, разказва проф. Герджиков.

30 години след "царския" мандат: Проф. Огнян Герджиков - един от първите в НДСВ

„Много по-добре щеше да бъде Симеон Сакскобургготски да бъде президент на България. Това му отиваше най-много, защото той сядаше от дясната страна на английската кралица, навсякъде е добре дошъл, докато премиерството изисква оперативна нагласа, каквато той нямаше. Той самият не искаше да става премиер”, спомня си той.

„Има нещо общо с появата на Румен Радев на политическия терен, защото се показва един всенароден подем. Аз съм убеден, че това управление на Румен Радев ще бъде успешно, ще настъпи една стабилност. Голямото мнозинство ми вдъхва такава надежда на първо място, на второ място самата фигура на Румен Радев, който има качествата”, коментира проф. Герджиков.

От „Прогресивна България" потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер

Според него търсенето на „спасител” е въпрос на народопсихология. „Човек така е устроен, че търси нещо положително и ако види някъде нещо такова, залага на него. Много рядко големите очаквания се сбъдват. Трябва да бъдем малко по-умерени в очакванията, за да не сме разочаровани после”, смята той.

„Царят се справи сравнително добре. Тогава икономиката вървеше добре, нямахме дълг. Аз смятам, че това беше едно добро управление на България”, посочи още той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова