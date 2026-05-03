Павел Попандов взе награда за цялостен принос в българското кино. Той е сред актьорите, изиграли някои от най-запомнящите се роли в любими български филми като "Оркестър без име”, "Васко да Гама от село Рупча” и много други. С "Клуб НЛО” стават част от социалната култура на 90-те, когато България преживява първите години на Прехода и хаоса от това да се създаде общество по други правила.

"Клуб НЛО" доби популярност, защото ние бяхме разпознаваеми актьори. Покрай смесицата на скечове и песни, се получаваше много хубава програма", спомня си Павел Попандов. Актьорът разказа и за трудните времена в началото на Прехода. "Работех в киноцентър. Цялата трупа беше съкратена на 19 март 1991 г. Започнахме да си плащаме осигуровките сами, слава богу правехме "НЛО" тогава", допълни той.

Павел Попандов участва в Инициативния комитет, издигнал Радев и Йотова за втори мандат

"Не съм се съмнявал в успеха на Румен Радев. Знам, че този човек знае какво и какво може. Сигурен съм, че ще има провокатори, без това не може. Много ми се иска да кажем след 4 години "видохме", заяви актьорът.

Попандов разказа и за своята среща с незрящия депутат Иван Янев от "Прогресивна България" и неговото куче Роувър, като направи препратка към разказа на Иван Вазов "Дядо Йоцо".

