На фона на растящите цени в магазините, възможно ли е поевтиняване на домакинските електроуреди. Екоминистерството предлага намаляване на продуктовите такси, което да намали и разходите за производителите на техника. Ще усетим ли обаче тази разлика в цената и по джоба си?

Христо и Николай имат традиция да пият сутрешното си кафе в автосервиза. Традицията обаче често се нарушава от старата им кафемашина.

БСК: Екотаксите оскъпяват електроуредите у нас

"Намалението на цените на електроуредите ще ни позволи да си купим нова кафемашина, защото нашата е доста стара и прави проблеми", каза Николай.

Цената на кафемашината и на всеки друг електроуред включва няколко процента продуктова такса, която да покрие разходите за неговото рециклиране. Таксата може да бъде платена или на частни компании, или на държавата. Разликата в цената обаче е съществена.

"Продуктовата такса за този продукт по държавните цени би била около 0.20 цента. Ако продавачът членува в частна организация, тя би била около 6-7 цента за този продукт", заяви Здравко Биков, председател на Българска асоциация по рециклиране.

По-тежката техника обаче е и с по-тежка такса, като например за хладилник държавата събира 55 евро, а частните компании средно 22 евро. Под натиска на бизнеса, сега екоминистерството предлага сериозно намаление на държавната такса.

"Основната причина за инициирането на промяната на продуктовите такси беше големия обществен интерес, както и изготвените проучвания от някои от браншовите организации", каза Светлана Божикова от МОСВ.

Затова и бизнесът и потребителите настояват за по-ниски цени за крайния потребител. Дори да се стигне до намаление, то едва ли ще се усети от потребителите.

"Намалението на държавната такса не води автоматично до намаление на цените на уредите. Първият въпрос, който трябва да си зададем е дали организациите ще намалят своите такси", каза Габриела Чифличка.

Рециклиращите компании предупреждават, че ако дейността им спре, то хилядите тонове електроуреди, които излизат от употреба всяка година няма как да бъдат рециклирани.