-
-
-
-
-
-
В училището липсвали достатъчно развалени електроуреди, необходими за практиката на младежите
История за една добра идея в помощ на хората. Ученици ремонтират безплатно електроуреди за възрастни хора в Сандански. В Професионалната техническа гимназия липсвали достатъчно развалени електроуреди, необходими за практиката, и ръководството решило да пусне обява в интернет. Така се появили множество желаещи да се възползват от уменията на учениците. За броени дни класната стая по практика се превръща в сервиз, пълен с печки, фритюрници, ютии, кафе машини, транзистори и всякакви други чакащи ремонт уреди.
Донесоха ни фритюрник за поправка. С Ирина разглобихме долната му част и установихме, че единственият проблем, който има, беше с главната лампичка, която беше излязла от мястото си. Сега би трябвало да свети, а уредът да работи”, обяснява Димитрина.
„На този конвектор е развалено копчето. Сменихме го с ново”, заяви друг ученик.
„Радваме се, че можем да направим добро за някой”, категорична е Димитрина.
Хората не заплащат за ремонтите. Единствено се случва да поемат разходите по резервни части. „Донесох печки, сешоар, ютия и даже стар прожекционен апарат. Децата добре се справиха”, категорична е Виолета Батева.
„Докарах компютри за поправка. Не мога да ги изхвърля, ако могат да се поправят”, обясни Станимир Янков.
„Учениците се включиха в тази мисия - помагат и придобиват опит и знания. Те са доволни. Спасили сме уреди от изхвърляне и хората не се налага да си купуват нови”, заяви Методи Алексиев, учител по „Учебна практика”.
Инициативата изглежда ще продължи дълго, защото всички са заинтересовани. Учениците получават работа, а хората - уреди като нови. „Непрекъснато идват и носят. Поправяме и връщаме след това”, твърди Цветелина Камбурова, директор на Професионална техническа гимназия – Сандански.
Последвайте ни