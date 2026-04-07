История за една добра идея в помощ на хората. Ученици ремонтират безплатно електроуреди за възрастни хора в Сандански. В Професионалната техническа гимназия липсвали достатъчно развалени електроуреди, необходими за практиката, и ръководството решило да пусне обява в интернет. Така се появили множество желаещи да се възползват от уменията на учениците. За броени дни класната стая по практика се превръща в сервиз, пълен с печки, фритюрници, ютии, кафе машини, транзистори и всякакви други чакащи ремонт уреди.

Донесоха ни фритюрник за поправка. С Ирина разглобихме долната му част и установихме, че единственият проблем, който има, беше с главната лампичка, която беше излязла от мястото си. Сега би трябвало да свети, а уредът да работи”, обяснява Димитрина.

„На този конвектор е развалено копчето. Сменихме го с ново”, заяви друг ученик.

„Радваме се, че можем да направим добро за някой”, категорична е Димитрина.



Хората не заплащат за ремонтите. Единствено се случва да поемат разходите по резервни части. „Донесох печки, сешоар, ютия и даже стар прожекционен апарат. Децата добре се справиха”, категорична е Виолета Батева.

„Докарах компютри за поправка. Не мога да ги изхвърля, ако могат да се поправят”, обясни Станимир Янков.

„Учениците се включиха в тази мисия - помагат и придобиват опит и знания. Те са доволни. Спасили сме уреди от изхвърляне и хората не се налага да си купуват нови”, заяви Методи Алексиев, учител по „Учебна практика”.

Инициативата изглежда ще продължи дълго, защото всички са заинтересовани. Учениците получават работа, а хората - уреди като нови. „Непрекъснато идват и носят. Поправяме и връщаме след това”, твърди Цветелина Камбурова, директор на Професионална техническа гимназия – Сандански.