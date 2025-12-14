Преди празниците стотици хиляди българи тръгват на път. Много от нас мислят как да защитим домовете си, но често забравяме за личните вещи. В началото на седмицата създателят на съдържание Стефан Попов – Чефо стана жертва на грабеж във влак. Неговата история и как подобно нещо може да ни се отрази психически – разказва Юлиян Стоянов.

Затворих ли прозореца, спрях ли ютията, дали входната врата е заключена? Това са само част от нещата, които ни минават през главата, когато сме на път.

Подготовката за почивката не свършва с опаковането на багажа. Сигурността у дома е първата стъпка, за да тръгнем спокойно. За да сведем до минимум риска от пожар или инциденти, причинени от повреда на уред, най-добре е да изключим всички електроуреди.

А за лично спокойствие – можем да си направим снимки на изключените уреди. Малък навик, който спестява много притеснения.

Тези натрапчиви мисли не подминават и един от най-известните създатели на съдържание у нас - Чефо. Макар и не толкова силни. Но тревожните мисли при Чефо дали вещите му са защитени неочаквано се превръщат в реалност.

„Пътувах с влак от Краков до Варшава. Разговарях с приятелката ми. Портфейлът ми беше в джоба. До мен стоеше човек, който по едно време даже задряма. Пет минути преди да сляза, осъзнах, че портфейлът ми го няма. Лошото е, че там бяха и личните карти на мен и на моята приятелка. Тя беше с паспорт, аз не”, разказа мъжът.

Според психиатъра д-р Мирослав Георгиев подобни ситуации често засилват тревожността, дори при хора, които по принцип не са притеснителни. Тази притеснителност си има име - обсесивно-компулсивно разстройство.

