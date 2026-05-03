Снимка: БГНЕС
-
Предстои избор на нов български европрокурор
-
Проф. Огнян Герджиков: Аз съм убеден, че това управление на Румен Радев ще бъде успешно и ще настъпи стабилност
-
Какво предстои след първото заседание на 52-рото Народно събрание
-
От „Прогресивна България" потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер
-
Божанов: Политическа грешка е разделянето на ПП-ДБ на две групи в НС
-
Радослав Рибарски: През годините коалицията ПП-ДБ беше на парламентарно ниво, а всичко останало беше разделено по партии
Кои от ключовите лица на „Прогресивна България“ остават на разположение за изпълнителната власт
Кои от ключовите и водещи лица на „Прогресивна България“ останаха извън ръководството на парламентарната група на формацията и така остават на разположение за изпълнителната власт.
Един от хората, за които се очаква да поемат министерство, е Гълъб Донев. Като хипотези се спрягат и социалното, и финансовото ведомство, с прогноза и за вицепремиерски пост.
От „Прогресивна България" потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер
Знакова фигура от обкръжението на Румен Радев, но също без водеща роля в парламентарната група, е Димитър Стоянов. Хипотезата е за министър на отбраната.
В края на седмицата може да се окаже, че въпросите за укрепване на свлачището в Смолянско може да бъдат задавани на Иван Шишков като регионален министър.
За Иван Демерджиев също има хипотези за министерски пост - за Министерството на вътрешните работи.
Към този списък с възможни министри може да бъде добавен и Явор Гечев, който беше сред активните говорители по време на предизборната кампания на „Прогресивна България“, но не е в ръководството на групата в парламента.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни