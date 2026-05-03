"Троя", "Непобедимите" и "Игра на тронове" са само част от филмите, в които участва като каскадьор Тодор Лазаров-Джуджи. Той е екшън оператор и режисьор, има своя продуцентска компания и наскоро беше награден на церемония от Индийската национална киноакадемия.

Наградата е за най-добра хореография на бойни сцени за филма Кантара-Част първа. Той беше продуцент и екшън режисьор на индохита "RRR", който спечели „Златен глобус” и „Оскар” за оригинална песен преди няколко години.

Тодор Лазаров-Джуджи: Най-успешният български каскадьор в киното (ВИДЕО)

"Тези награди обединяват всички индустрии. Това са над 1000 филма, които участват. Холивуд изостават спрямо индийското кино като продукция и инвестиция. Тази награда е признание за мен", разказва Лазаров.

"Тази професия е много непостоянна. Ако си си направил домашното добре, в един момент телефонът ще звънне. Не е ясно кога, но ще звънне”, допълва още той.

"Каскадьорът": Любовното обяснение на Дейвид Лийч към професията

"Индийците все още имат желанието да правят кино. Тази искра, която ние имахме преди, те все още я поддържат. За тях киното е религия, пълнят салони, очакват с нетърпение всеки филм", каза още режисьорът.

Повече гледайте във видеото

Редактор: Никола Тунев