Катастрофа между три леки автомобила на 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград. Сигналът е подаден днес към 13:10 часа.

Общо шестима души са транспортирани в болнични заведения, като впоследствие един от пострадалите – възрастна пътничка, е починала.

Снимка: БГНЕС

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Движението в участъка остава ограничено до приключване на процесуално-следствените действия. Образувала се е километрична опашка от автомобили.

Въведен е обходен маршрут по Северната дъга на Софийския околовръстен път.

