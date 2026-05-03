Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
Образувала се е километрична опашка от автомобили
Катастрофа между три леки автомобила на 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград. Сигналът е подаден днес към 13:10 часа.
Общо шестима души са транспортирани в болнични заведения, като впоследствие един от пострадалите – възрастна пътничка, е починала.
На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Движението в участъка остава ограничено до приключване на процесуално-следствените действия. Образувала се е километрична опашка от автомобили.
Въведен е обходен маршрут по Северната дъга на Софийския околовръстен път.Редактор: Никола Тунев
