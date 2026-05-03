Приключи 34-тата антарктическа експедиция, в която участваха учени от цял свят. Базата ни вече може да се занимава със сериозни научни изследвания. Какво откри тази експедиция? На фокус са председателят на Българския антарктически институт и директор на Националния център за полярни изследвания проф. Христо Пимпирев и Драгомир Матеев, който е заместник-директор на Националния център за полярни изследвания.

"Вдигнахме много нивото. Това беше една от най-успешните ни експедиции. Работихме по 35 проекта. Много от тях с наши чуждестранни колеги, като още в първата част на експедицията две американски биоложки изследваха леопардовите тюлени – много слабо изучени хищници на континента. Те много искаха да работят на нашата база. Това е едно от малкото места, където американските учени идват при нас, а не ние да се молим да ходим при тях", каза проф. Пимпирев.

34-тата българска експедиция до Антарктида се прибра у нас (ВИДЕО)

"Разширявайки възможностите на нашата база с новата лаборатория и кораб, едно от основните неща, които сме си поставили за цел е учените да достигнат със своите изследвания и до други острови и места на Антарктида", допълни Драгомир Матеев.

"Топенето на ледниците продължава. Част от изследванията са свързани с това да видим покачването на морското ниво, вследствие на топенето. Това е пагубно за цялото човечество", допълни проф. Пимпирев.

От Еверест до Антарктида: Проф. Пимпирев и Силвия Аздреева за избора да се гордееш с България

"В следващите години трябва да започнем да мислим за друг кораб. Това, което имаме е едно съкровище, което е възстановено от нищото, но все пак има някакъв живот, който постепенно изтича. Условията са доста тежки на моменти", сподели заместник-директорът на Националния център за полярни изследвания.

Двамата се обединиха около мнението, че романтичните времена по време на експедиция са си отишли. „Хората не сме като едно семейство – преди пеехме, танцувахме,свирихме на китара, а сега всеки забива поглед в телефона”, каза проф. Пимпирев. „Но новите технологии са предимство и сериозна крачка напред в нашите изследвания”, допълни още Матеев.

Повече гледайте във видеото

Редактор: Никола Тунев