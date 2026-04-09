Българските изследователи се завърнаха успешно от Антарктида. В ранния следобед корабът “Св. св. Кирил и Методий” акостира на Морската гара във Варна. С това приключи 34-тата ни експедиция на ледения континент.

“Винаги, когато те посрещат близки след 5 месеца, изпитваш някаква еуфория, която само човек, който го е преживял, може да усети. Истинско приятелство се създава на борда на нашия научноизследователски кораб. То остава завинаги”, сподели за NOVA старши матрос Ивайло Николов.

На път към експедицията екипажът се е борил с екстремни условия. “Нептун този път беше малко строг към нас при прехода към Антарктида и още на 42 градуса южна ширина ни срещна една силна буря за около 20 часа, която беше наистина голямо изпитание за нас. Тя ни напомни, че трябва да се уважава винаги морето", заяви командирът на кораба кап. Радко Муевски.

Ръководителят на експедицията проф. Христо Пимпирев твърди, че страната ни вече е в центъра на световната полярна наука. Той определи експедицията като една от най-успешните до момента. Тази година на фокус са били изследванията за бъдещето на планетата в резултат на климатичните промени.

“Ние имаме самочувствието на една морска нация. Прекосихме световния океан с наш кораб за четвърти път и работихме в най-суровите условия на Земята. Правихме научни изследвания. Изследвахме теченията в Южния океан, повишението на морското ниво, което е изключително опасно за бъдещето на човечеството и за заливането на огромни крайбрежни територии", заяви проф. Пимпирев.

Сред завърналите се от експедицията е старши лейтенант д-р Денис Исмаилов от ВМА. Той беше част от екипажа на българския военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421), който отплава към ледения континент, за да осигури 34-ата българска антарктическа експедиция.

Снимка: Пресцентър на ВМА

На територията на българската база на о-в Ливингстън вече работи успешно и първата метеорологична лаборатория.

Въпреки предизвикателствата, задачите бяха изпълнени успешно, с принос за утвърждаването на българското присъствие в Антарктида и развитието на научноизследователската дейност в региона.

