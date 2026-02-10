34-ата българска антарктическа експедиция е ударена от най-силната буря от нейното създаване в средата на ноември. Скоростта на поривите на вятъра е над 150 км/ч, придвижването между постройките на българската антарктическа база “Св. Климент Охридски” е опасно.

Научноизследователският кораб “Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) се е укрил от вълните и вятъра в залива пред испанската антарктическа база “Хуан Карлос I”, а пускането на лодки до брега е невъзможно. Учени и логистици от експедицията трябвало да слязат на сушата, но транспортирането им било отложено докато времето не стане подходящо, предаде специалният кореспондент на БТА Симона-Алекс Михалева.

Не се очаква бурята да утихне през следващите 24 часа.

Българската Нова година накрай света: 31 изследователи посрещнаха 2026-а на светло в Антарктида

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.

Редактор: Дарина Методиева