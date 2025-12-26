Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) достигна бреговете на остров Ливингстън в района на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“, написа в своя Фейсбук профил флотилен адмирал о.з. Боян Медникаров, професор във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“.

„С това започна активната фаза на осигуряването на 34-тата българска антарктическа експедиция. Нека да отдадем заслуженото на професионализма и смелостта на командира на кораба капитан II ранг Радко Муевски и всички членове на неговия екипаж, които за пореден път гордо развяват българския военноморски флаг във водите на Южния океан!“, добавя флотилен адмирал о.з. Боян Медникаров.

Снимка: БТА

Мариета Георгиева стана първата българка, направила преход от последния градус до Южния полюс

Корабът отплава преди няколко дни от чилийското пристанище Пунта Аренас. На борда се качи първата група български учени и логистичен персонал от Българския антарктически институт, както и международни участници от Румъния, Черна гора, Обединените арабски емирства и Еквадор, които се присъединяват към 34-тата българска експедиция до ледения континент. Също така на кораба бяха натоварени хранителни провизии, ГСМ и други материални запаси, които ще бъдат транспортирани до българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ (БАБ) и ще бъдат използвани за нейното функциониране през настоящия сезон.

Снимка: БТА

След отварянето на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски” на остров Ливингстън в средата на месец ноември, започна същинската работа на 34-тата научна експедиция. В района на Южния залив на остров Ливингстън международният екип от учени, с помощта на логистичния екип от експедицията, събира проби по няколко научни проекта.

Банско открива ски сезона с атрактивно спускане и празнична програма

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.

Редактор: Ралица Атанасова