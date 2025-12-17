След изкачването на връх Винсън – най-високия връх на Антарктида – алпинистката и изследовател Мариета Георгиева продължи своята полярна мисия с експедицията „От последния градус“, част от дългосрочната инициатива на фондация „Малки изследователи – от Еверест до Антарктида“.

В рамките на експедицията Мариета Георгиева, третата българка, изкачила връх Еверест, измина 110 километра със ски от 89-ия градус южна ширина до Южния полюс – маршрут, смятан за един от най-предизвикателните в полярните изследвания. Преходът преминава при екстремни условия – ниски температури, силни ветрове и пълна изолация в една от най-негостоприемните среди на планетата.

Жени на върха: Историята на българките, покорили Еверест

На 14 декември, символична дата в историята на полярните открития и годишнина от първото достигане на Южния полюс от Руал Амундсен, Мариета Георгиева достигна крайната цел на експедицията. С това постижение тя става първата българка, която успешно изминава разстоянието от последния градус до Южния полюс, развявайки българския флаг на най-южната точка на Земята.

Реализирането на експедицията поставя Мариета Георгиева сред най-изявените съвременни изследователи. До момента тя има изкачени шест от седемте континентални върха и е достигнала един от двата географски полюса. Така тя се нарежда само на крачка от включване в изключително елитния списък на по-малко от 100 души в света, постигнали т.нар. Explorer Grand Slam – изкачване на седемте континентални върха и достигане на Северния и Южния полюс.

Експедицията има и силно образователно и обществено измерение. Чрез мисията „Малки изследователи – от Еверест до Антарктида“ фондацията цели да вдъхновява деца и млади хора с реални примери за смелост, устойчивост и стремеж към знание, както и да насърчава интереса им към науката, географията и изследването на екстремни природни среди.

Постижението на Мариета Георгиева надхвърля рамките на личния успех. То е символ на българския дух на откривателство и упоритост – дух, който достига както най-високата, така и най-южната точка на планетата.

Редактор: Дарина Методиева